Así fue el GOLAZO de Mateo Chávez para poner el 1a 0 en México vs Chequia del Mundial 2026

La Selección Mexicana juega su tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante su similar de Chequia en el Estadio Ciudad de México en actividad de la Jornada 3 y el primer gol del partido, aquel que hizo estallar a más de 80,000 aficionados presentes en el histórico recinto mexicano, fue obra de Mateo Chávez.

Al minuto 55, el jugador del AZ Alkmaar de la Eredivisie de los Países Bajos, recibió un espectacular pase por parte de Luis Romo quien se giró y entre tres jugadores cedió para el lateral derecho que recibió el balón, condujo varios metros y ante la salida del portero Kovar, definió de manera cruzada para abrir el marcador y desatar la locura en el Ciudad de México.

⚽🇲🇽 ¡GOOOL DE MATEO CHÁVEZ! México Golpea Primero ante Chequia en el Mundial

De esta manera, Chávez, quien no había tenido actividad en la presente Copa Mundial de la FIFA 2026™, tuvo el debut soñado en un estadio histórico a nivel global, pues fue titular y además anotó el gol que le abrió el camino a México para derrotar a Chequia.

El segundo gol de la noche fue conseguido por Julián Quiñones, quien llegó a dos anotaciones en el presente certamen y logró su anotación tras una serie de rebotes, lo cual aprovechó con un potente disparo para duplicar la ventaja.

México hace historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la contundente victoria ante Chequia, México logra algo nunca antes visto, pues por primera vez en su historia termina la fase de grupos con paso perfecto al conseguir tres triunfos en tres partidos, 9 puntos, liderato del Grupo A y por si fuera poco, portería imbatida, pues hasta el momento no ha recibido ningún gol.