Así fue el primer gol del Clausura 2026 en la Liga Mx

El primer gol del 2026 en el futbol mexicano cayó en el Pumas vs Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario en la jornada 1 del Clausura 2026 en la Liga Mx femenil, gracias a la futbolista costarricense, Emily Flores, quien a balón parado remató de cabeza para abrir el marcador del juego.

https://x.com/ligabbvafemenil/status/2007879170307576089?s=48

Te podría interesar: ¿Cuándo y contra qué selecciones, tendrá México sus partidos de preparación rumbo al Mundial del 2026, en el mes de enero?

Este domingo arrancó la actividad del Clausura 2026 en la Liga Mx femenil, a pesar de anotar el primer gol del año el Querétaro se llevó la derrota en el Olímpico Universitario frente a Pumas con marcador de 4-1, además Chivas venció en casa al Atlético de San Luis 2-0.

Necaxa vs Tigres y Monterrey vs Puebla cierran la actividad del día en la Liga Mx femenil este domingo, el lunes Toluca vs Tijuana, León vs Cruz Azul, Santos vs América y el martes Atlas vs Pachuca y Mazatlán vs Juárez culminan la actividad de la primera fecha del torneo.

Te podría interesar: Oficial: Necaxa presenta a su primer refuerzo del Clausura 2026 en la Liga Mx que llega desde Europa