¿Cuándo y contra qué selecciones, tendrá México sus partidos de preparación rumbo al Mundial del 2026, en el mes de enero?

La Selección Mexicana tendrá un 2026 muy especial, al jugarse la Copa del Mundo y por ese motivo apretarán fuerte para llegar lo más sólidos posibles por lo que en enero, enfrentarán dos partidos de preparación y en la que los convocados buscarán dar todo para convencer de que pueden ser parte del llamado definitivo hacia el Mundial que arranca el 11 de junio con el Juego Inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

México, que dirige Javier Aguirre , logró cerrar dos juegos con un breve periodo de trabajo, para medirse el 22 de enero ante Panamá en Panamá y tres días después ante Bolivia en Querétaro.

Sin jugadores que militan en Europa, México tendrá sus partidos de enero

Destaca que estos dos enfrentamientos del cuadro azteca, serán solamente con jugadores que están en la Liga MX, debido a que no hay Fecha FIFA y los equipos del balompié mexicano deberán prestar a los jugadores que seam convocados.

Ese llamado que saldrá en próximos días, será también distinto pues los equipos tendrán apenas dos partidos disputados en este torneo que comienza el 9 de enero y que inmediatamente tendrá fecha doble.

Javier Aguirre hará el llamado con una base de futbolistas que están considerados previamente para ir al Mundial, otros que han sido llamados y otros tantos que probará para completar el número de jugadores para un llamado robusto que cumpla con las expectativas que están lejos de tener un amistoso, es la de plantear y reforzar ideas y tener los últimos avisos a jugadores que han sido intermitentes o para terminar de confirmar que algunos sí deben estar.

Será una gran chance para que Gil Mora muestre su talento y siga sumando experiencia o hasta para la Armando Hormiga González de poder contar con minutos y generar expectativas.