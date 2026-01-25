Fue un dolor de cabeza para el América y ahora es goleador fuera de México

Durante su etapa en la Liga BBVA MX, Roger Martínez despertó frustración entre los aficionados del América por su irregularidad y las oportunidades de gol desperdiciadas. Pero lejos del fútbol de México, el delantero colombiano parece haber encontrado la estabilidad y el nivel que durante años se le reclamó en Coapa.

En la actualidad, el deportista de 31 años que estuvo en las Águilas del 2018 al 2023, triunfa en la Saudi Pro League, viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. En una liga que se ha transformado en un imán de estrellas y goles, el delantero se ha consolidado como una de las figuras ofensivas más efectivas.

El éxito de Roger Martínez en Arabia Saudita

Roger Martínez se ha convertido en uno de los principales perseguidores de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo. El colombiano volvió a brillar en el empate 2-2 entre Al-Taawon y Al-Hazem. Allí ejecutó un doblete que lo acercó al líder de goleo del torneo.

Con esos 2 últimos tantos ejecutados para darle más regularidad y continuidad en el torneo a Al-Taawon, el ex América alcanzó 4 partidos consecutivos marcando. Así fue como llegó a los 14 goles en la competencia. De esta manera, quedó apenas a 2 goles de Cristiano Ronaldo.

Además, sus números globales reflejan una buena temporada: 15 goles y 2 asistencias en 18 partidos disputados. Estos registros lo colocan como uno de los atacantes más eficientes del campeonato.

De promesa en México con el América a figura internacional en la Saudi Pro League

En América, el talento de Martínez nunca estuvo en duda. Pero las lesiones, la falta de continuidad y ciertas decisiones tácticas impidieron que se consolidara como el goleador que se esperaba.

Su salida del club argentino Racing Club de Avellaneda y su posterior llegada a Arabia marcaron un punto de quiebre en su carrera. Actualmente, solo Ivan Toney, del Al-Ahli, iguala su registro con 14 goles en 15 apariciones. Aunque Cristiano Ronaldo lidera la tabla.