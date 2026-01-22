Los tachones que deberían usar los jugadores del América para anotar goles: son los mejores
Los jugadores de las Águilas tienen la pólvora mojada en este torneo al no anotar en las primeras 3 fechas, pero ello puede quedar atrás con estos “tacos”
Club América ha firmado el peor inició de campaña en torneos cortos al no anotar goles en las 3 jornadas que van del Clausura 2026, algo que no ocurría hace más de 55 años en la Temporada 1970-1971, que culminó con la llegada de un campeonato . Una de las herramientas importantes para los jugadores son los tachones, por lo que te traemos algunos modelos que puede usar los azulcremas para terminar con la mala racha.
En una consulta, la IA reveló que los “tacos” Firm Ground son ideales para que los futbolistas del conjunto de Coapa manden a guardar el balón al fondo de las redes en la jornada 4, cuando reciban al Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes. Conoce el 11 de locura que busca conformar la directiva azulcrema para este año .
Este tipo de tachones son ideales para delantero y extremos, ya que son los que pisan más el área chica y tienen más oportunidades de marcar. Son perfectos para el pasto natural o ligeramente húmedo. Asimismo, dan estabilidad y buena velocidad para dejar atrás a los defensas rivales.
De acuerdo con el portal de una marca deportiva alemana, en este tipo de tachones se recomiendan los diseños de media caña, ya que estabilizan el tobillo para evitar lesiones. Estos modelos se fabrican con piel de canguro, que los protege contra la humedad y los hace resistentes para que no dañes tus pies.
@impulsenlinea LOS TACHOS QUE NECESITAS PARA JUGAR FUTBOL #impulssuperclub #tachos #futbol #calzadofutbol #calzadodeportivo #defensa #portero #delantero #mediocampista ♬ sonido original - IMPULS
Las otras opciones de tachones para los jugadores de América
- Tachones mixtos. Son perfectos tanto para pasto natural como sintético. Estos hubieran sido idóneos en la primera fecha, cuando visitaron a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.
- Tachones cónicos. Este tipo de diseño ayudan a que el jugador se perfile mejor al momento de disparar, a fin de que el balón lleve dirección a portería.
- Tachones en forma de cuchilla. Esto “tacos” son ideales para ganarle el mano a mano a los defensas y quedar uno a uno con el arquero.