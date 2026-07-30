Fuerte lesión de Ángel Ccorrea a días de dejar a Tigres

El delantero Ángel Correa huyó de Tigres, ya comenzado el Apertura 2026, para jugar con River Plate y a los dos partidos con el club argentino sufrió una grave lesión que pone en duda su disponibilidad con el conjunto “Millonario”.

Correa y River Plate viajaron al Estadio Juan Carmelo Zerillo para enfrentar a Gimnasia en el marco de la Jornada 2 del Clausura. Lamentablemente, el exjugador del Atlético de Madrid no pudo más y salió de cambio al 71’ por dolencias en la pierna derecha tras chocar con Enzo Martínez. Lo más triste es que después de abandonar el campo fue cuando llegó el gol del triunfo para los locales.

El ’10’ de River Plate ha sufrido dos descalabros con su nuevo equipo y apenas suma 94 minutos desde que abandonó la Liga BBVA MX. Ante Barracas solo jugó 23 minutos al entrar de cambio en la segunda parte y no pudo hacer nada para revertir el marcador adverso en el Estadio Más Monumental.

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Ángel Correa llegó hace 5 días a Argentina, lleva 2 partidos/2derrotas y ya se lesionó, tremenda estafa hicieron los Tigres JAJAJAJAJA

pic.twitter.com/gJc6Z4xs54 — Mike (@BlueCFM_) July 30, 2026

¿Cuándo volverá a jugar Ángel Correa?

A falta de un comunicado oficial por parte de River Plate sobre la gravedad de su lesión, Ángel Correa debería jugar el domingo 2 de agosto. Ese día, el equipo dirigido por Eduardo Coudet está calendarizado para enfrentar a Rosario Central en casa. El partido está programado para iniciar a las 4:15 p.m., tiempo del Centro de México.

Durante su estancia en la Liga BBVA MX, Ángel Correa disputó 54 partidos en los que su nivel no estuvo en duda al marcar 23 goles y repartir 14 asistencias. Algo sorprendente es que durante su estancia con el equipo de Nuevo León ninguna lesión lo aquejó y estuvo disponible para todos los partidos en los que fue requerido.