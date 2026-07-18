¿Se va? Revelan el futuro de Ángel Correa FUERA de Tigres

Este viernes 17 de julio del 2026, en Azteca Deportes revelamos el futuro de Ángel Correa para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de varios rumores que han rodeado al jugador en las últimas semanas.

¿Se va de Tigres Ángel Correa?

Con información de Azteca Deportes, Ángel Correa no seguirá en el conjunto de Tigres para el Apertura 2026. El futbolista tomó la decisión de seguir su carrera en Argentina.

🪽 El Á𝓷𝓰𝓮𝓵 𝓭𝓮𝓵 𝓖𝓸𝓵 se hace presente en el Clásico Regio. pic.twitter.com/xejicKcr3B — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 2, 2025

Su destacado nivel ha despertado el interés de River Plate que busca tener un equipo competitivo y ven a Ángel como una opción importante de refuerzo.

Son detalles los que faltan para que se termine concretando la salida de Correa pero el propio futbolista ha tomado la decisión de dejar México por regresar a su país.

Con la baja de Ángel, la Liga BBVA MX y Tigres pierden a un futbolista clave, figura y que lograba atraer muchas miradas de diferentes países por su calidad y estilo de juego.

Los números de Ángel Correa en Tigres

Ángel Correa llegó desde julio del 2025 a Tigres y tras dos temporadas en el equipo registra un total de 54 juegos disputados con el club en los que ha marcado un total de 23 goles y ha dado 14 asistencias en un total de 4621 minutos en el terreno de juego.