La figura de Rayados que llegó en enero y ya domina la Liga BBVA MX como líder de asistencias

Uno de los refuerzos que llegó a C.F. Monterrey en el mercado de invierno está causando impacto inmediato. A pocos meses de su llegada, el futbolista ya se convirtió en líder de asistencias de la Liga BBVA MX, siendo una de las grandes revelaciones del Clausura 2026.

El refuerzo de Rayados que ya es líder de asistencias en la Liga BBVA MX

Hace dos meses, es decir, en enero, Rayados firmó a Luca Orellano. El futbolista llegó a México desde el Cincinnati FC de la MLS a cambio de 4,5 millones de dólares y su impacto en el equipo fue inmediato: 4 asistencias en 7 partidos jugados teniendo en cuenta solamente liga. Esta cifra lo coloca como el líder de pases gol dentro de la Liga BBVA MX.

El extremo argentino surgido de la cantera de Vélez Sarsfield lidera la tabla de asistencias junto con Gabriel Fernández, delantero uruguayo de Cruz Azul, demostrando que su impacto dentro de Monterrey y del futbol mexicano fue inmediato. En la actualidad, participó de 6 goles en 7 juegos que el equipo de Nicolás Sánchez disputó a lo largo del Clausura 2026.

Orellano es el líder de asistencias de la Liga BBVA MX junto al Toro Fernández|Crédito: Rayados de Monterrey

Los números que explican el gran impacto de Luca Orellano en Rayados

Partidos jugados: 7

Asistencias: 4

Goles: 2

Minutos disputados: 591

Promedio de asistencias: 0,57 por partido

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Cómo cambió el ataque de Rayados desde su llegada

Orellano se ha convertido en el máximo referente en el ataque de Monterrey. A pesar de no ser delantero centro, el argentino de 25 años ha participado en el 37 por ciento de los goles del equipo ya sea con gol o con asistencia. Según SofaScore, es el futbolista de Rayados con mayor valoración en lo que va del Clausura 2026, con una calificación global de 7.36 sobre 10. Jesús Corona y Óliver Torres completan el podio.

🎯 Luca Orellano llegó a cuatro asistencias en el Clausura 2026 y ahora es LÍDER en pases de gol de toda la Liga MX, igualado con el Toro Fernández (dato de @golesycifrasmx). Mención especial para este refuerzo que entró a ganarse un lugar y está cumpliendo. BUEN COMIENZO. pic.twitter.com/Ahs0pDdM5Q — DLPTLV (@dlptlv) March 14, 2026

Orellano, la luz de un Rayados sin un camino claro

A pesar del mal momento que vive el equipo, Orellano no ha parado de deslumbrar con la camiseta de Monterrey. Y es que La Pandilla parece no encontrar rumbo, ya que Nicolás Sánchez solo ha ganado uno de los cuatro partidos que le ha tocado dirigir en el primer equipo.

Además, luego del empate 2-2 ante Juárez por la Jornada 11 del Clausura 2026, Rayados alcanzó cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria en condición de visitante. Unos números que preocupan a la afición regiomontana, pero que se aferran a un deslumbrante nivel del extremo argentino.

