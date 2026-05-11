¿Regresa Funes Mori a Rayados? El futuro del delantero es una incógnita

El futuro del delantero Rogelio Funes Mori se mantiene en incertidumbre después de un discreto paso por el León, sin embargo existe una pista que apunta a que habría una posibilidad de que regrese a los Rayados.

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El que todavía es el máximo goleador en la historia del Monterrey estaría muy cerca de dejar al conjunto esmeralda, incluso sus compañeros ya se despidieron del atacante argentino naturalizado mexicano.

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La foto que encendió los rumores

Justamente fue por una publicación del defensa Sebastián Vegas la que despertó la suspicacia entre los aficionados regios, ya que subió una fotografía junto al “Meliizo” con los colores de la “Pandilla” y un mensaje intrigante.

“Mi amigo, el más Rayado de todos, Rogelio Funes Mori. Que se te cumpla lo que deseas hermano, éxito en lo que viene, te quiero, hermano”, fueron las palabras con las que acompañó la historia en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el zaguero chileno y el experimentado delantero coincidieron varios años en Monterrey, antes de volverse a reencontrar este semestre en el León. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna otra versión que indique que la nueva directiva del club albiazul tiene contemplado contratar al “Mellizo”.

Su legado en Rayados

Rogelio Funes Mori se ostenta como el máximo goleador en la historia de la institución, con 160 anotaciones en 328 partidos oficiales, superando la marca que anteriormente tenía el chileno Humberto “El Chupete” Suazo.

El ex seleccionado mexicano estuvo ocho años en la “Pandilla”, después de arribar como fichaje en el 2015 y hasta su salida en enero del 2024, cuando posteriormente fue traspasado a los Pumas.

En su palmarés presume el campeonato de Liga BBVA MX, en el Apertura 2019; dos títulos de Copa, en el Apertura 2017 y en la temporada 2019-2020; dos campeonatos de la Liga de Campeones de CONCACAF, en 2019 y en 2021, y un Tercer Lugar del Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019.

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