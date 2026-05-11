¡ÚLTIMA HORA! André Jardine revela detalles sobre su futuro tras la eliminación del América ante Pumas

El Club América quedó eliminado este domingo 10 de mayo ante los Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 en un dramático empate 6-6 en el global que le dio el pase a los Universitarios gracias a su mejor posición en la tabla y tras un penal fallado por parte de Henry Martin que pudo marcar la diferencia.

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André Jardine revela detalles sobre su futuro tras la eliminación de América

Luego del partido, André Jardine, director técnico del Club América, compareció en conferencia de prensa ante los medios y reveló detalles sobre su futuro al frente de las Águilas asegurando que dejará todo en manos de los directivos.

El estratega azulcrema dejó claro que está dispuesto a continuar en el proyecto e incluso habló sobre lo que necesita para mejorar el rendimiento del equipo para los siguientes torneos, pero todo dependerá de lo que decidan los altos mandos.

“Vamos a ver, el cargo del entrenador de América es una silla muy pesada, estás al servicio y al mano del patrón, del presi, aquí voy a estar en cuanto me quieran, que vean que estoy a la altura del banquillo, no es momento de hablar de eso”, sentenció el entrenador brasileño del América.

Brian Rodriguez and Andre Soares Jardine head coach of America during the Quarterfinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 10, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

“Sí, en este momento de descansar. Fue un semestre muy exigente, muy duro con nosotros en momentos importantes. Es momento de refrescar un poco la cabeza y mañana vamos a conversar y conocer los sentimientos de arriba, los nuestros y de ahí tener el mejor camino”, continuó.

América termina un semestre sin títulos tras quedar fuera de la Liguilla y de la Copa de Campeones de la Concacaf tras perder ante el Nashville.

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