La épica frase de Martinoli al término del partido: “En el día de la madre, los Pumas le dieron en la madre al América”

Los Pumas consiguieron de manera dramática el pase a las Semifinales del torneo Clausura 2026 tras empatar 3-3 contra el América en un partido en el que Henry Martin falló un penal decisivo en la recta final del encuentro y en la que Christian Martinoli dejó plasmada otra de sus épicas frases que promete ser recordada por muchos años.

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Pumas y América firman un Clásico de locura en CU con empate lleno de goles

La épica frase de Christian Martinoli tras el Pumas vs América

Los Pumas celebraron el Día de la Madre entregándole a las aficionadas universitarias la eliminación del América del Clausura 2026 y su pase a las Semifinales en donde se enfrentarán ahora al Pachuca en un juego que no solo será recordado por su intensidad, sino que también por el cierre que le dio Christian Martinoli al encuentro.

Tal y como ocurrió en el juego entre México y Alemania de Rusia 2018 en donde un gol de Hirving Lozano le dio el triunfo al conjunto Azteca, en esta ocasión Martinoli también hizo referencia a la fecha especial para destacar la eliminación del América.

"Señoras y señores, Doctor. En el Día de la Madre los Pumas le dieron en la idem al América", dijo Martinoli tras el silbatazo final, mientras que Luis García completó el apunte.

"En un partidazo, al final de cuentas lo que funciona aquí tiene que ver con la temporada que hizo el equipo, al final de cuentas es la posición en la tabla el que le da el pase al equipo Universitario que sufrió como una madre, hablando del Día de la Madre", cerró el Doctor García.

El equipo dirigido por Efraín Juárez consiguieron su boleto a las Semifinales del campeonato gracias a su mejor posición de la tabla como líderes generales y ahora se enfrentarán al Pachuca, mientras que las Águilas se despiden del torneo y comenzarán a planear el Apertura 2026.

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