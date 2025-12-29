logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Futbol de Estufa Clausura 2026 de la Liga BBVA MX: Ver GRATIS y EN VIVO las altas, bajas y rumores HOY lunes 29 de diciembre de 2025; Cruz Azul, América, Chivas de Guadalajara, Pumas y más

Descubre las altas, bajas y rumores de transferencias de los 18 equipos de la Liga BBVA MX en vivo de cara al torneo Clausura 2026 que comenzará el 9 de enero

Futbol estufa liga mx Clausura 2026 Chivas, Cruz Azul, América, Pumas, Toluca, Tigres
Notas,
Liga MX

Escrito por:  Eduardo Camarena

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX promete regalarnos grandes emociones y los 18 equipos ya están reforzándose en el famoso Futbol de Estufa para afrontar el certamen de la mejor manera con el único y gran objetivo de ser campeones, sin embargo, hay clubes poderosamente económicos que llevan la batuta en este rubro con la intención de arrebatarle el título al actual bicampeón Toluca que a su vez también apunta a reforzar su plantilla para hacerla aún más temible.

Te puede interesar: OFICIAL: Equipo de la Liga de Expansión se refuerza con joven promesa de Cruz Azul

A continuación te presentamos las altas, bajas y rumores de los 18 equipos de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026.

Atlas

  • Altas: Manuel Capasso (Olimpia de Paraguay), Rodrigo Schlegel (Orlando City de la MLS)
  • Bajas:
  • Rumores: Santiago Muñoz (Santos)

Atlético de San Luis

  • Altas: Anderson Duarte (Toluca), Benjamín Galindo Jr. (Cancún FC), Leonardo Flores (Tigres)
  • Bajas:
  • Rumores:

América

  • Altas: Max Serrano (Toluca)
  • Bajas:
  • Rumores: Agustín Palavecino (Necaxa), Adama Traoré (Fulham), Kevin Castañeda (Xolos)

Chivas

  • Altas: Brian Gutiérrez (Chicago Fire), Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Ricardo Marín (Puebla), Ángel Chávez (Tepatitlán)
  • Bajas: Cade Cowell (New York Red Bull), Isaac Brizuela, Javier "Chicharito" Hernández
  • Rumores:

Cruz Azul

  • Altas: Jorge Rodarte (Mineros de Zacatecas)
  • Bajas: Ángel Sepúlveda (Chivas)
  • Rumores: Agustín Palavecino (Necaxa), Miguel Borja (River Plate), Edwuin Cetré (Estudiantes de la Plata), Ricardo Monreal (Necaxa), Carlos Acevedo (Santos)

FC Juárez

  • Altas: Pedro Caixinha (DT)
  • Bajas: Martín Varini (Necaxa), Ángel Zaldívar
  • Rumores: Camilo (Gremio)

León

  • Altas: Diber Cambindo (Necaxa), Nicolás Vallejo (Liverpool FC Montevideo), Juan Pablo Domínguez (Toluca), Jordan García (Fortaleza CEIF de Colombia), Abraham Villegas (Tapatío), Iván Rodríguez (Necaxa)
  • Bajas: James Rodríguez, Nicolás Fonseca (Real Oviedo)
  • Rumores:

Mazatlán

  • Altas: Christian Ramírez (DT)
  • Bajas: Robert Dante Siboldi, Nicolás Benedetti (Las Palmas de España)
  • Rumores:

Rayados de Monterrey

  • Altas: Alonso Aceves (Pachuca)
  • Bajas: Sergio Ramos
  • Rumores: Luca Orellano (FC Cincinnati), Kevin Lomónaco (Independiente de Avellaneda)

Necaxa

  • Altas: Martín Varini (DT), Raúl Martínez (Chivas), Emilio Rodríguez (León)
  • Bajas: Diber Cambindo (León), Fernando Gago (DT), Johan Rojas (Rayados), Ángel Chávez (Tapatío), Jesús Alcántar
  • Rumores: Thiago Borbas (Red Bull Bragantino de Brasil), Agustín Almendra (Racing Club), Rodolfo Pizarro (FC Juárez)

Pachuca

  • Altas:
  • Bajas: Luis Rodríguez
  • Rumores: Thiago Borbas (Red Bull Bragantino)

Puebla

  • Altas: Albert Espigares (DT), Juan Pablo Vargas (Millonarios de Colombia), Eduardo Mustre, Ignacio Maestro Puch (San Martín de San Juan Argentina)
  • Bajas: Hernán Cristante (DT), Ricardo Marín (Chivas), Jesús Rivas (Pumas), Juan Fedorco (Independiente), Efraín Orona (Santos)
  • Rumores: Mateo Levy (Cruz Azul)

Pumas

  • Altas: César Garza (Dundee FC de Escocia), Juninho (Flamengo), Tony Leone (Rayados), Jordan Carrillo (Santos)
  • Bajas: Aaron Ramsey
  • Rumores: Sebastián Córdova (Tigres), Ronaldo Martínez (Racing Club), Cristian Arango (San Jose Earthquakes)

Querétaro

  • Altas: Esteban González (DT), Jean Unjanque (Cancún FC), Bayron Duarte (Atlético Bucaramanga), Daniel Parra (Morelia), Lucas Abascia (CA Central Córdoba), Alex Alcalá (Manchester City), Erik Dueñas (Houston Dynamo)
  • Bajas: Benjamín Mora (DT), Pablo Barrera (retirado), Bruce El-Mesmari (Cancún FC), Omar Mendoza (agente libre), Jonathan Perlaza, Rodrigo Bogarín, Jesús Piñuelas
  • Rumores: Bruno Barticciotto (Santos)

Santos

  • Altas: Efraín Orona (Puebla), Lucas di Yorio (Universidad de Chile), Carlos Gruezo (LDU Quito)
  • Bajas: Jordan Carrillo (Pumas)
  • Rumores: Ezequiel Boullade (Xolos)

Tigres

  • Altas:
  • Bajas: Sebastián Córdova (agente libre), Javier Aquino (agente libre)
  • Rumores: Kevin Lomónaco (Independiente de Avellaneda)

Toluca

  • Altas:
  • Bajas: Juan Pablo Domínguez (León)
  • Rumores: Sebastián Córdova (Tigres)

Xolos de Tijuana

  • Altas:
  • Bajas:
  • Rumores: Rodrigo Aguirre (América), Josef Martínez (San Jose Earthquakes)
Tags relacionados
Club América Chivas Cruz Azul Pumas Toluca FC Tigres de la UANL Rayados del Monterrey Santos Laguna Xolos de Tijuana Querétaro Atlas Puebla FC Mazatlán FC Necaxa FC Juárez Atlético de San Luis León Pachuca