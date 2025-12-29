Futbol de Estufa Clausura 2026 de la Liga BBVA MX: Ver GRATIS y EN VIVO las altas, bajas y rumores HOY lunes 29 de diciembre de 2025; Cruz Azul, América, Chivas de Guadalajara, Pumas y más
Descubre las altas, bajas y rumores de transferencias de los 18 equipos de la Liga BBVA MX en vivo de cara al torneo Clausura 2026 que comenzará el 9 de enero
El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX promete regalarnos grandes emociones y los 18 equipos ya están reforzándose en el famoso Futbol de Estufa para afrontar el certamen de la mejor manera con el único y gran objetivo de ser campeones, sin embargo, hay clubes poderosamente económicos que llevan la batuta en este rubro con la intención de arrebatarle el título al actual bicampeón Toluca que a su vez también apunta a reforzar su plantilla para hacerla aún más temible.
A continuación te presentamos las altas, bajas y rumores de los 18 equipos de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026.
Atlas
- Altas: Manuel Capasso (Olimpia de Paraguay), Rodrigo Schlegel (Orlando City de la MLS)
- Bajas:
- Rumores: Santiago Muñoz (Santos)
Atlético de San Luis
- Altas: Anderson Duarte (Toluca), Benjamín Galindo Jr. (Cancún FC), Leonardo Flores (Tigres)
- Bajas:
- Rumores:
América
- Altas: Max Serrano (Toluca)
- Bajas:
- Rumores: Agustín Palavecino (Necaxa), Adama Traoré (Fulham), Kevin Castañeda (Xolos)
Chivas
- Altas: Brian Gutiérrez (Chicago Fire), Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Ricardo Marín (Puebla), Ángel Chávez (Tepatitlán)
- Bajas: Cade Cowell (New York Red Bull), Isaac Brizuela, Javier "Chicharito" Hernández
- Rumores:
Cruz Azul
- Altas: Jorge Rodarte (Mineros de Zacatecas)
- Bajas: Ángel Sepúlveda (Chivas)
- Rumores: Agustín Palavecino (Necaxa), Miguel Borja (River Plate), Edwuin Cetré (Estudiantes de la Plata), Ricardo Monreal (Necaxa), Carlos Acevedo (Santos)
FC Juárez
- Altas: Pedro Caixinha (DT)
- Bajas: Martín Varini (Necaxa), Ángel Zaldívar
- Rumores: Camilo (Gremio)
León
- Altas: Diber Cambindo (Necaxa), Nicolás Vallejo (Liverpool FC Montevideo), Juan Pablo Domínguez (Toluca), Jordan García (Fortaleza CEIF de Colombia), Abraham Villegas (Tapatío), Iván Rodríguez (Necaxa)
- Bajas: James Rodríguez, Nicolás Fonseca (Real Oviedo)
- Rumores:
Mazatlán
- Altas: Christian Ramírez (DT)
- Bajas: Robert Dante Siboldi, Nicolás Benedetti (Las Palmas de España)
- Rumores:
Rayados de Monterrey
- Altas: Alonso Aceves (Pachuca)
- Bajas: Sergio Ramos
- Rumores: Luca Orellano (FC Cincinnati), Kevin Lomónaco (Independiente de Avellaneda)
Necaxa
- Altas: Martín Varini (DT), Raúl Martínez (Chivas), Emilio Rodríguez (León)
- Bajas: Diber Cambindo (León), Fernando Gago (DT), Johan Rojas (Rayados), Ángel Chávez (Tapatío), Jesús Alcántar
- Rumores: Thiago Borbas (Red Bull Bragantino de Brasil), Agustín Almendra (Racing Club), Rodolfo Pizarro (FC Juárez)
Pachuca
- Altas:
- Bajas: Luis Rodríguez
- Rumores: Thiago Borbas (Red Bull Bragantino)
Puebla
- Altas: Albert Espigares (DT), Juan Pablo Vargas (Millonarios de Colombia), Eduardo Mustre, Ignacio Maestro Puch (San Martín de San Juan Argentina)
- Bajas: Hernán Cristante (DT), Ricardo Marín (Chivas), Jesús Rivas (Pumas), Juan Fedorco (Independiente), Efraín Orona (Santos)
- Rumores: Mateo Levy (Cruz Azul)
Pumas
- Altas: César Garza (Dundee FC de Escocia), Juninho (Flamengo), Tony Leone (Rayados), Jordan Carrillo (Santos)
- Bajas: Aaron Ramsey
- Rumores: Sebastián Córdova (Tigres), Ronaldo Martínez (Racing Club), Cristian Arango (San Jose Earthquakes)
Querétaro
- Altas: Esteban González (DT), Jean Unjanque (Cancún FC), Bayron Duarte (Atlético Bucaramanga), Daniel Parra (Morelia), Lucas Abascia (CA Central Córdoba), Alex Alcalá (Manchester City), Erik Dueñas (Houston Dynamo)
- Bajas: Benjamín Mora (DT), Pablo Barrera (retirado), Bruce El-Mesmari (Cancún FC), Omar Mendoza (agente libre), Jonathan Perlaza, Rodrigo Bogarín, Jesús Piñuelas
- Rumores: Bruno Barticciotto (Santos)
Santos
- Altas: Efraín Orona (Puebla), Lucas di Yorio (Universidad de Chile), Carlos Gruezo (LDU Quito)
- Bajas: Jordan Carrillo (Pumas)
- Rumores: Ezequiel Boullade (Xolos)
Tigres
- Altas:
- Bajas: Sebastián Córdova (agente libre), Javier Aquino (agente libre)
- Rumores: Kevin Lomónaco (Independiente de Avellaneda)
Toluca
- Altas:
- Bajas: Juan Pablo Domínguez (León)
- Rumores: Sebastián Córdova (Tigres)
Xolos de Tijuana
- Altas:
- Bajas:
- Rumores: Rodrigo Aguirre (América), Josef Martínez (San Jose Earthquakes)