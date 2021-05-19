Alemania da a conocer convocados para Eurocopa

Berlín, Alemania. El técnico de la selección de Alemania Joachim Löw publicó la lista de los jugadores que figuran en la convocatoria para la Eurocopa donde destaca el regreso a la escuadra teutona del futbolista del Bayern Munich, Thomas Müller y el defense central del Borussia Dortmund Mats Hummels.

Joachim Löw, que había decidido prescindir de Müller y Hummel, además de Jerome Boateng ya que quería impulsar un cambio generacional en la selección germana, apuntó este día que con miras a a la Eurocopa hay que llevar al mejor equipo posible.

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"En su momento la decisión fue correcta, queríamos impulsar la renovación y darle campo a los jóvenes. Pero ahora ante la Europa debemos recurrir a ello, sobre todo después de la gran temporada que han hecho", comentó el técnico de la escuadra alemana.



El portero del Barcelona Marc-André Ter Stegen, que se someterá a una operación de rodilla, y el mediocampista del Dortmund Marco Reus, que decidió que necesitaba tiempo de regeneración tras la temporada, son las grandes ausencias de la selección de Joachim Löw.

Löw dijo con respecto a Ter Stegen que aunque lamentaba su ausencia, era claro que tenía dos excelentes arqueros, con Bernd Leno y Kevin Trapp, por detrás del titular indiscutible Manuel Neuer.

El entrenador germano señaló algunos de sus puntos de vistas, que van desde la necesidad de tener al menos dos jugadores para cada posición hasta lo que el llamó la "tolerancia ante la frustración" de jugadores que no vayan a ser titulares y el rendimiento actual.

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Otro de los regresos es el de Kevin Volland, un atacante puro, que puede compensar un déficit que ha tenido Alemania desde la retirada de Miroslav Klose.



Aquí la lista de la convocatoria de Alemania:

Porteros:



Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern) y Kevin Trapp (Eintracht Fráncfort).



Defensas:



Antonio Rüdiger (Chelsea), Emre Can, Mats Hummels (Borussia Dortmund), Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (Bayern), Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Robin Gosens (Atalanta), Robi Koch (Leeds United) y Christian Günter (Friburgo).



Centrocampistas y delanteros:



Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Thomas Müller, Leroy Sané y Jamal Musiala (Bayern), Kai Havertz, Timo Werner (Chelsea), Jonas Hoffmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) y Kevin Volland (AC Monaco, Toni Kroos (Real Madrid).

EFE