Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Mönchengladbach impone su ley como visitante
Borussia derrota a Eintracht Frankfurt en el regreso de la Bundesliga.
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach