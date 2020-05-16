  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
BUNDESLIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Mönchengladbach impone su ley como visitante

Borussia derrota a Eintracht Frankfurt en el regreso de la Bundesliga.

Por: Azteca Deportes

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach




| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach




| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach





| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach





| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach





| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach





| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach





| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

/
Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach




| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach




| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach





| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach





| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach





| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach





| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach





| Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach