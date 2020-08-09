PREVIA: Inter vs. Bayer Leverkusen

Inter de Milán y Bayer Leverkusen regresan a la actividad este lunes a las 2 pm (CDMX). Ambos equipos llegan de vencer en sus respectivos duelos de octavos de final y para esta instancia del torneo solamente se jugará un partido para definir un pase a las semifinales de la Europa League.

Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, llega con la obligación de avanzar a la antesala del campeonato europeo para continuar al cargo del primer equipo y demostrar de igual forma, que los ‘neroazurris’ están regresando al protagonismo en el futbol del viejo continente.

"Avanzar en Europa es muy importante y representa una oportunidad para ganar experiencia. Estoy tranquilo cuando veo a los muchachos con esta agresión, con este deseo y determinación. La plantilla sigue mejorando y estamos volviéndonos un equipo muy fuerte. Veo a todos participando en el proyecto, contentos con lo que hacemos”, comentó Antonio Conte a medios locales.

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La sede para este encuentro de cuartos de final, será el estadio de Merkur Spiel-Arena en Düsseldorf, Alemania y el vencedor enfrentará en las semifinales entre el ganador del Shakhtar vs. Basel.

Posible alineación Inter:

Handanovič; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku.

Bajas: ninguna

Posible alineación Leverkusen:

Hrádecký; L Bender, S Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; Wirtz, Havertz, Diaby; Volland.

Bajas: Amiri (cuarentena), Aránguiz (suspendido).

Emilio Espinosa, sígueme en EmilioCE_