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Fútbol

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Atalanta golea y se acerca a "cuartos"

Atalanta vence al Valencia en partido de ida de la Champions League

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

/
Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia

Reuters | Atalanta vs Valencia

Atalanta vs Valencia
Atalanta vs Valencia
Atalanta vs Valencia
Atalanta vs Valencia
Atalanta vs Valencia
Atalanta vs Valencia
Atalanta vs Valencia