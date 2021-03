Consideran a Juan Román Riquelme un boludo

Tildar de polémica la gestión de Juan Román Riquelme como Vicepresidente de Boca Juniors, y de máximo responsable en cuanto al futbol del club se refiere en su carácter de líder del Consejo de Futbol, no sorprendería a nadie. Para muchos la labor del ex mediocampista ha sido correcta, mientras que para otros las decisiones de Román y sus muchachos han sido cuestionables.

Lo que no había sucedido es que alguien se le fuera directamente al cuello a Riquelme. La salida de Ramón Ábila provocó que Jorge Castro, ex campeón mundial y reconocido fanático del cuadro xeneize, fue suficiente para que el llamado “Locomotora” explotara en contra del ídolo boquense, por quien siempre profeso admiración.

Juan Román Riquelme y Carlos Tevez una relación rota

“Para mí Riquelme es un boludo (estúpido), no puede dejar ir a Wanchope, un tipo goleador”, aseguró a través de un video que se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter Boca es Boca. Vale la pena recordar que la salida de Wanchope Ábila del club, causó polémica por la ausencia de un centro delantero con gol y se especuló que el Consejo de Futbol decidió prescindir de sus servicios para debilitar a Carlos Tevez.

No olvidemos que Riquelme y Tevez rompieron relaciones cuando Román criticó a Tévez por dejar a Boca para irse al futbol chino en 2017. Producto de ese corto circuito entre ambos incluso hubo cruces mediáticos. Tevez descalificó a Riquelme al decir que “dentro de la cancha fue un ídolo pero afuera deja mucho que desear”.

El pleito no solo fue por la salida de Tevez a Asia, sino también porque el Apache consideraba que Riquelme solo hablaba cuando el equipo perdía y que utilizaba al periodismo para desestabilizar al club. Además, también los separan sus adhesiones políticas dentro del club al Tévez ser cercano al ex presidente Daniel Angelici, justo el hombre al que Riquelme responsabiliza por no haber podido retirarse en Boca.

En ese sentido, Jorge Castro se volvió a poner los guantes y sentenció en el mismo video: “Carlitos Tevez y Wanchope eran una buena pareja y la rompió Riquelme”.