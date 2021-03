La convocatoria de Funes Mori se facilita

La falta de ‘pegada’ por la que la Selección Mexicana ha sido señalada tras la baja forzada de Raúl Jiménez –quien se recupera de una fractura de cráneo- podría terminar pronto; Rogelio Funes Mori se encuentra a días de recibir su carta de naturalización.

El delantero de Rayados ha sido constantemente asociado con una posible convocatoria al combinado azteca, pero su falta de papeles se volvió un obstáculo que condujo a Gerardo Martino a buscar soluciones en otros jugadores. “Hoy no dedico tiempo a Funes Mori. Es un excelente futbolista, lo que estoy diciendo es que no puedo gastar tiempo en alguien que no tiene condiciones legales para jugar con la Selección, es una pérdida de tiempo”, declaró el timonel, hace algunos días.

Está por convertirse en el máximo goleador de Rayados

De acuerdo con ESPN, no pasará de abril para que ‘el mellizo’ sea elegible entre las alternativas del ‘Tata’. El proceso para obtener la nacionalidad mexicana comenzó hace varios meses y, aunque aún hay trámites pendientes, la etapa de más trabas ya concluyó.

Para el nacido en Mendoza, Argentina, el primer llamado a la Selección Azteca podría llegar justo después de convertirse en el máximo goleador del Monterrey. Hasta hoy, cuenta con 120 anotaciones a su nombre, una menos que el actual poseedor de la marca histórica, Humberto ‘Chupete’ Suazo.

Desde su llegada a la Sultana del Norte en 2015, Funes Mori se ha consolidado como el referente ofensivo de La Pandilla, equipo con el que ha conquistado un par de ediciones de la Copa MX y un trofeo de Liga BBVA MX, además de dos campeonatos de goleo individual.

De cara a la presente Fecha FIFA, Martino convocó a dos puntas nominales: Henry Martín y a Alan Pulido; sin embargo, ambos se perdieron el duelo ante Gales por molestias físicas. Al término del partido –que México perdió por la mínima diferencia-, el entrenador argentino restó importancia a su reducida baraja de artilleros. Justificación o no, la respuesta a sus problemas parece estar en camino.