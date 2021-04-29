El Manchester United pone un pie en la Final de la Europa League

Contundente. El Manchester United vino de atrás para golear a la Roma por marcador de 6-2, con dobletes de Bruno Fernandes y Edinson Cavani, en las semifinales de ida de la Europa League.

En caso de avanzar esta será la segunda Final del torneo europeo que el conjunto de los Red Devils juega en los últimos cuatro años. Además de que buscarán su segundo título en este certamen, dado que la vez pasada vencieron 2-0 al Ajax del Holanda

Manchester United vs Roma

Con una gran jugada que culminó Bruno Fernandes, el conjunto inglés se puso adelante, al 9’. Luego vinieron los problemas para el Man U, a pesar de tener que hacer tres cambios por lesión el conjunto de “La Loba” remontó en el marcador gracias una pena máxima que hizo efectiva Lorenzo Pellegrini (15’) y Edin Dzeko al minuto 33’ consiguió el tanto que les dio la ventaja al medio tiempo.

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La segunda mitad fue roja. Tres minutos le bastaron a Edinson Cavani para empatar el marcador en un contragolpe que definió al ángulo el delantero uruguayo. 18 minutos más tarde se volvió a hacer presente para conseguir su doblete y encaminar al triunfo.

Fernandes también consiguió su segundo tanto desde los 11 pasos; Paul Pogba tuvo su revancha deportiva, pues él ocasionó el penalti a favor de la Roma y consiguió marcar al 75’, y Mason Greenwood sentenció en el encuentro a cuatro del final.

Villarreal vs Arsenal

Por su parte, en la otra semifinal de la Europa League el Villarreal venció 2-1 al Arsenal. Manu Trigueros adelantó a los locales al minuto cinco, mientras que Raúl Albiol al 29’ consiguió el 2-0.

En la parte complementaria Danil Ceballos, de los Gunners, se fue expulsado, pero Nicolas Pépé consiguió el gol que les da vida para buscar la remontada y acceder a la Gran Final. Étienne Capoue también dejó con 10 hombres al Villarreal a 10 minutos de terminar el encuentro.

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El próximo jueves conoceremos a los dos equipos que se verán las caras en la Final de la Europa League, que se disputará el próximo 26 de mayo en la Arena Gdansk, en Polonia.

