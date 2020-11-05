Cobertura en vivo | Rijeka vs Napoli. Resumen, resultado y goles
¡Se termina el partido y el Napoli suma su segunda victoria en la Europa League!
Ciudad de México.- Sigue las mejores acciones del partido aquí: https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/europa-league/envivo/2020-11-05/hnk-rijeka-vs-napoli/
Min 90:
¡FINAL DEL PARTIDO! 🙌— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 5, 2020
Luchamos, lo dimos vuelta y volvimos a ganar en la #UEL. 💪#RijekaNapoli 2-1 #ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/AekuIrIiYc
Min 81:
⏱ 81’ | Últimos dos cambios para nosotros:— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 5, 2020
↩️ Petagna y Mario Rui.
↪️ @GhoulamFaouzi y Zielinski.#RijekaNapoli 1-2
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/qL87srl01j
Min 67: Ingresa Hirving 'Chucky' Lozano y sale Mateo Politano.
Min 63:
⏱ 63’ | ¡GOOOOOOL!— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 5, 2020
Braut marca en propia puerta y pasamos al frente en el marcador. #RijekaNapoli 1-2
💙 #ForzaNapoliSempre
Min 53: ¡Se equivoca Lobotka! Le cedieron un balón afuera del área, tenía para fusilar al cancerbero, se tomó demasiado tiempo, le pegó con parte interna para asegurar, aunque, la voló. Ya caliente Lorenzo Insigne por parte del Napoli.
Min 46:
⏱ 46 | Comenzó el segundo tiempo. ▶️#RijekaNapoli 1-1— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 5, 2020
💙 #ForzaNapoliSempre
Min 30: Politano recibe falta por pare de Hrvoje Smolčić y el silbante saca la segunda tarjeta amarilla.
Min 19: ¡SE SALVA DEL SEGUNDO EL NAPOLI! Disparo de Kulenovic, superó de nueva cuenta al arquero, pero atrás apareció para meter la pierna Maksimović y desviar a tiro de esquina. Ya nos estábamos preparando para cantar el segundo. Los desdobles del Rijeka están siendo letales.
Min 13:
November 5, 2020
Min 1:
⏱ 1’ | Comenzó el partido. ▶️#RijekaNapoli— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 5, 2020
💙 #ForzaNapoliSempre