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Fútbol

Cobertura en vivo | Rijeka vs Napoli. Resumen, resultado y goles

¡Se termina el partido y el Napoli suma su segunda victoria en la Europa League!

Rijeka vs Napoli

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- Sigue las mejores acciones del partido aquí: https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/europa-league/envivo/2020-11-05/hnk-rijeka-vs-napoli/

Min 90:

Min 81:

Min 67: Ingresa Hirving 'Chucky' Lozano y sale Mateo Politano.

Min 63:

Min 53: ¡Se equivoca Lobotka! Le cedieron un balón afuera del área, tenía para fusilar al cancerbero, se tomó demasiado tiempo, le pegó con parte interna para asegurar, aunque, la voló. Ya caliente Lorenzo Insigne por parte del Napoli.

Min 46:

Min 30: Politano recibe falta por pare de Hrvoje Smolčić y el silbante saca la segunda tarjeta amarilla.

Min 19: ¡SE SALVA DEL SEGUNDO EL NAPOLI! Disparo de Kulenovic, superó de nueva cuenta al arquero, pero atrás apareció para meter la pierna Maksimović y desviar a tiro de esquina. Ya nos estábamos preparando para cantar el segundo. Los desdobles del Rijeka están siendo letales.

Min 13:

Min 1:

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