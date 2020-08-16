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Fútbol

¡Sevilla a la final de la Europa League!

¡El cuadro español espera al Inter a al Shakhtar como rival!

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Escrito por: Azteca Deportes

Sevilla pasó a la final de la Europa League, luego de vence por marcador de 2-1 a Manchester United, en duelo disputado en el estadio Rhein Energie de Colonia, en Alemania.

El primer tanto del partido cayó al minuto nueve, por medio de Bruno Fernandes, quien con un soberbio tiro incrustó el balón en el ángulo superior derecho del arquero Bono.

Al minuto 26, Suso iguala el marcador, pues remató un centro preciso de Leas Ocampos, De Gea no pudo evitar la caída de su marco.

Luuk de Jong le dio el pase a la final, gracias a un descuido de Harry Maguire y mandó el esférico al fondo de las redes, tras asistencia Jesús Navas.

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