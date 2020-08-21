¡Sevilla es el Rey de Europa!

Sevilla venció por marcador de 3- 2 al Inter de Milán y se consagró campeón de la Europa League, el cuadro dirigido por Julen Lopetegui logró su sexto título en esta competencia.

Al minuto tres, marcaron un penal a favor para el Inter, Lukaku fue el encargado de hacer efectiva la pena máxima, al 12 lle´go el empate para el cuadro sevillano por medio de De Jong, mismo que incrementó la ventaja al minuto 33 y puso el 2-1.

Dos minutos después, Godín igualó la pizarra y así se fue al descanso el encuentro.

El gol del 3-2 de Sevilla fue a los 73 minutos tras un grosero error de Romelu Lukaku en su propia área.

Con este resultado, Sevilla suma su título número 6 en Europa League, mientras que el Inter de Milán se quedó con tres copas en este torneo.