Final Europa League vence al miedo a COVID-19

Gdansk, Polonia. Se juega la final de la Europa League este día y las calles de la ciudad polaca de Gdansk están llenas de aficionados del Manchester United y Villarreal que asistirán al encuentro ya que su entusiasmo por el evento es más grande que su miedo al COVID-19

Es la primera gran final europea en casi dos años que contará con aficionados en las gradas.

"Sentimos mucha emoción por lo que significa jugar la primera final en la historia del Villarreal, además de por la situación de pandemia en que estamos después de un año en el que no habíamos viajado", dijo Andrea Manrique, aficionada del “submarino amarillo”. "Creo que la ilusión ha ganado un poco al miedo".

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"Más que miedo, es respeto y mucha cautela" dijo otro seguidor del Villarreal, que llevaba doble mascarilla con el logo del equipo de sus amores.

El Estadio de Gdansk contará con 9.500 aficionados

El Estadio de Gdansk permitirá la entrada de hasta 9.500 aficionados, con al menos 2.000 seguidores de cada equipo procedentes de España e Inglaterra.

Otro aficionado español señaló, "Es un sacrificio, pero yo creo que la recompensa es mayor a este sacrificio y entiendo que con estas medidas, mascarilla, geles y distancia, estamos poco a poco volviendo a la normalidad"

Con el humo amarillo de los aficionados del Villarreal en el aire y los hinchas del Manchester United cantando en los restaurantes, el ambiente en el centro histórico de la ciudad polaca era optimista y transmitía una sensación más propia de una situación pospandémica.

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"Se parece un poco más a la normalidad. Es bueno estar cerca de la gente, interactuar con las personas", dijo la aficionada del Manchester United, Claire Williams.

Wojtek Dabkowski, de la ciudad polaca de Poznan, que ha apoyado al United durante 14 años, agregó: "El futbol con aficionados y sin aficionados no puede compararse. En este momento, este es el futbol real".