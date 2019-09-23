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Ceremonia de premiación The Best 2019
Lionel Messi y Megan Rapinoe ganan los premios a los mejores jugadores
Reuters | Megan Rapinoe (La mejor jugadora del año)
Reuters | Jürgen Klopp (Entrenador del año futbol varonil)
Reuters | Silvia Grecco con su hijo (aficionado del año)
Reuters | Ellis speaks (entrenador del año futbol femenil)
Reuters | Alisson (portero del año)
Reuters | 11 ideal del futbol femenil
Reuters | Sari van Veenendaal (Arquera del año)
Reuters | 11 ideal del futbol varonil
Reuters | Lionel Messi (El mejor jugador del año)
Reuters | Megan Rapinoe (La mejor jugadora del año)
Reuters | Jürgen Klopp (Entrenador del año futbol varonil)
Reuters | Silvia Grecco con su hijo (aficionado del año)
Reuters | Ellis speaks (entrenador del año futbol femenil)
Reuters | Alisson (portero del año)
Reuters | 11 ideal del futbol femenil
Reuters | Sari van Veenendaal (Arquera del año)
Reuters | 11 ideal del futbol varonil
Reuters | Lionel Messi (El mejor jugador del año)