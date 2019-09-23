  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Ceremonia de premiación The Best 2019

Lionel Messi y Megan Rapinoe ganan los premios a los mejores jugadores

Por: Azteca Deportes

Premios The Best

Reuters | Megan Rapinoe (La mejor jugadora del año)

Premios The Best

Reuters | Jürgen Klopp (Entrenador del año futbol varonil)

Premios The Best

Reuters | Silvia Grecco con su hijo (aficionado del año)

Premios The Best

Reuters | Ellis speaks (entrenador del año futbol femenil)

Premios The Best

Reuters | Alisson (portero del año)

Premios The Best

Reuters | 11 ideal del futbol femenil

Premios The Best

Reuters | Sari van Veenendaal (Arquera del año)

Premios The Best

Reuters | 11 ideal del futbol varonil

Premios The Best

Reuters | Lionel Messi (El mejor jugador del año)

/
Premios The Best

Reuters | Megan Rapinoe (La mejor jugadora del año)

Premios The Best

Reuters | Jürgen Klopp (Entrenador del año futbol varonil)

Premios The Best

Reuters | Silvia Grecco con su hijo (aficionado del año)

Premios The Best

Reuters | Ellis speaks (entrenador del año futbol femenil)

Premios The Best

Reuters | Alisson (portero del año)

Premios The Best

Reuters | 11 ideal del futbol femenil

Premios The Best

Reuters | Sari van Veenendaal (Arquera del año)

Premios The Best

Reuters | 11 ideal del futbol varonil

Premios The Best

Reuters | Lionel Messi (El mejor jugador del año)

Premios The Best
Premios The Best
Premios The Best
Premios The Best
Premios The Best
Premios The Best
Premios The Best
Premios The Best
Premios The Best