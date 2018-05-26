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Final UEFA Champions League | Celebración
Real Madrid festeja el tricampeonato de la Champions League
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
PHIL NOBLE/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
HANNAH MCKAY/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
ANDREW BOYERS/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
HANNAH MCKAY/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
GLEB GARANICH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
HANNAH MCKAY/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
PHIL NOBLE/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
HANNAH MCKAY/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
ANDREW BOYERS/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
HANNAH MCKAY/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
GLEB GARANICH/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!
HANNAH MCKAY/REUTERS | ¡Real Madrid Campeón!