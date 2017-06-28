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Galería Copa Confederaciones | Color Portugal vs Chile

#Galería, las mejores acciones del encuentro entre Portugal y Chile de las semifinales de la Confederaciones

Por: Azteca Deportes

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Ian Walton/Getty Images | Color Portugal vs Chile

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CARL RECINE/REUTERS | Color Portugal vs Chile

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CARL RECINE/REUTERS | Color Portugal vs Chile

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MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Color Portugal vs Chile

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CARL RECINE/REUTERS | Color Portugal vs Chile

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Laurence Griffiths/Getty Images | Color Portugal vs Chile

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Laurence Griffiths/Getty Images | Color Portugal vs Chile

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Ian Walton/Getty Images | Color Portugal vs Chile

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CARL RECINE/REUTERS | Color Portugal vs Chile

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CARL RECINE/REUTERS | Color Portugal vs Chile

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MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Color Portugal vs Chile

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CARL RECINE/REUTERS | Color Portugal vs Chile

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Laurence Griffiths/Getty Images | Color Portugal vs Chile

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Laurence Griffiths/Getty Images | Color Portugal vs Chile

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