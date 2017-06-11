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Galería | Inglaterra vs Venezuela, final Sub 20
#Galería La selección inglesa logró su primer título mundial después de 51 años.
La Selección de Inglaterra venció a su similar de Venezuela por la mínima diferencia
Venezuela dejó escapar el empate al fallar un tiro penal
17 de los 21 jugadores de Inglaterra pertenecen a clubes de la Premier League
Dominc Calvert- Lewin fue el autor del único tanto del partido
Freddie Woodman se convirtió en el héroe al detener un penal
Wuilker Faríñez no pudo hacer nada para evitar la derrota de Venezuela
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino hace entrega del trofeo a los campeones
Inglaterra, campeón de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017
La Selección de Inglaterra venció a su similar de Venezuela por la mínima diferencia
Venezuela dejó escapar el empate al fallar un tiro penal
17 de los 21 jugadores de Inglaterra pertenecen a clubes de la Premier League
Dominc Calvert- Lewin fue el autor del único tanto del partido
Freddie Woodman se convirtió en el héroe al detener un penal
Wuilker Faríñez no pudo hacer nada para evitar la derrota de Venezuela
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino hace entrega del trofeo a los campeones
Inglaterra, campeón de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017