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Galería | Inglaterra vs Venezuela, final Sub 20

#Galería La selección inglesa logró su primer título mundial después de 51 años.

Por: Azteca Deportes

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La Selección de Inglaterra venció a su similar de Venezuela por la mínima diferencia

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Venezuela dejó escapar el empate al fallar un tiro penal

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17 de los 21 jugadores de Inglaterra pertenecen a clubes de la Premier League

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Dominc Calvert- Lewin fue el autor del único tanto del partido

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Freddie Woodman se convirtió en el héroe al detener un penal

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Wuilker Faríñez no pudo hacer nada para evitar la derrota de Venezuela

KAL|1_8ny6j90k

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino hace entrega del trofeo a los campeones

KAL|1_cliz24ii

Inglaterra, campeón de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017

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KAL|1_zuddic7n

La Selección de Inglaterra venció a su similar de Venezuela por la mínima diferencia

KAL|1_tzt8jcdt

Venezuela dejó escapar el empate al fallar un tiro penal

KAL|1_9xco4b5f

17 de los 21 jugadores de Inglaterra pertenecen a clubes de la Premier League

KAL|1_9hi2ppad

Dominc Calvert- Lewin fue el autor del único tanto del partido

KAL|1_wa7htwpq

Freddie Woodman se convirtió en el héroe al detener un penal

KAL|1_zb5mtqp8

Wuilker Faríñez no pudo hacer nada para evitar la derrota de Venezuela

KAL|1_8ny6j90k

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino hace entrega del trofeo a los campeones

KAL|1_cliz24ii

Inglaterra, campeón de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017

KAL|1_zuddic7n
KAL|1_tzt8jcdt
KAL|1_9xco4b5f
KAL|1_9hi2ppad
KAL|1_wa7htwpq
KAL|1_zb5mtqp8
KAL|1_8ny6j90k
KAL|1_cliz24ii