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Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto

Porto no pudo perforar la defensa del Liverpool en Andfield

Por: Azteca Deportes

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Julian Finney/Getty Images | Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto

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Julian Finney/Getty Images | Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto

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Alex Livesey - Danehouse/Getty Images | Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto

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Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images | Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto

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Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images | Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto

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Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images | Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto

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TF-Images/Getty Images | Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto

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