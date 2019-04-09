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Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto
Porto no pudo perforar la defensa del Liverpool en Andfield
Julian Finney/Getty Images | Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto
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Alex Livesey - Danehouse/Getty Images | Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images | Galería | Liverpool blindó su casa y ganó por 2 al Porto
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