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Galería | Rusia vs Nueva Zelanda, Copa Confederaciones

#Galería Las mejores acciones del encuentro entre Rusia vs Nueva Zelanda

Por: Azteca Deportes

KAL|1_3w6onbn3

Francois Nel/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_51417zzm

Buda Mendes/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_mdjmf423

Buda Mendes/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_wt5mnzij

CARL RECINE/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_ufwb4sap

Francois Nel/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_gnrc5il2

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_f0t04859

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_t3dkv9mu

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_igr2zq9u

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_mjs7z3ub

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

/
KAL|1_3w6onbn3

Francois Nel/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_51417zzm

Buda Mendes/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_mdjmf423

Buda Mendes/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_wt5mnzij

CARL RECINE/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_ufwb4sap

Francois Nel/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_gnrc5il2

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_f0t04859

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_t3dkv9mu

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_igr2zq9u

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_mjs7z3ub

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_3w6onbn3
KAL|1_51417zzm
KAL|1_mdjmf423
KAL|1_wt5mnzij
KAL|1_ufwb4sap
KAL|1_gnrc5il2
KAL|1_f0t04859
KAL|1_t3dkv9mu
KAL|1_igr2zq9u
KAL|1_mjs7z3ub