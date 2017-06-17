Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería | Rusia vs Nueva Zelanda, Copa Confederaciones
#Galería Las mejores acciones del encuentro entre Rusia vs Nueva Zelanda
Francois Nel/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda
Buda Mendes/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda
Buda Mendes/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda
CARL RECINE/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
Francois Nel/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
Francois Nel/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda
Buda Mendes/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda
Buda Mendes/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda
CARL RECINE/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
Francois Nel/Getty Images | Rusia vs Nueva Zelanda
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Rusia vs Nueva Zelanda