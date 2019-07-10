Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
El equipo norteamericano celebró en las calles de Manhattan
Theo Wargo/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Michael Owens/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Al Bello/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Spencer Platt/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Michael Loccisano/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Michael Loccisano/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Michael Loccisano/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Spencer Platt/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Theo Wargo/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Michael Owens/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Al Bello/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Spencer Platt/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Michael Loccisano/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Michael Loccisano/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Michael Loccisano/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!
Spencer Platt/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!