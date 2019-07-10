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¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

El equipo norteamericano celebró en las calles de Manhattan

Por: Azteca Deportes

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Theo Wargo/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Michael Owens/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Al Bello/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Spencer Platt/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Michael Loccisano/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Michael Loccisano/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Michael Loccisano/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Spencer Platt/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Theo Wargo/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Michael Owens/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Al Bello/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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Spencer Platt/Getty Images | ¡La celebración del título de Estados Unidos femenil!

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