Inglaterra y Países Bajos se encuentran listos para la Eurocopa

Londres, Inglaterra. La selección de Inglaterra, con varios suplentes, venció 1-0 a su similar de Rumania previo a su debut del próximo domingo en la Eurocopa.

Pocas conclusiones podrán sacar la escuadra de Croacia, primeros rivales de los ingleses, ya que el técnico Southgate apenas alineó a dos jugadores que pueden ser titulares, Jadon Sancho y Marcus Rashford, y este último no está del todo claro qué rol desempeñará. Harry Kane, por ejemplo, no disputó ni un minuto.

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Los jugadores de Manchester City y Chelsea que disputaron la final de la Champions League no fueron considerados.

Jack Grealish, que como ante Austria fue el mejor, definió el encuentro provocando el penalti del 1-0. Lo agarraron, lo derribaron y Rashford, que no estaba haciendo un buen partido, decidió desde los once pasos.

Inglaterra volvió a ganar por la mínima y se queda ya sin pruebas antes del debut del próximo domingo contra Croacia, el momento de demostrar que su favoritismo es justificado.

Los Países Bajos con problemas en la defensiva

Por su parte, Países Bajos se impuso a Georgia por 3-0 con goles de Memphis Depay, Wout Weghorst y Ryan Gravenberch mostrando una imagen mucho más ofensiva que hace cuatro días, cuando empató contra una Escocia plagada de bajas.



Holanda necesitaba una victoria. Especialmente el seleccionador Frank de Boer, duramente criticado en su país por el sistema de 5-3-2 elegido para los amistosos de preparación para la Eurocopa.

En la primera parte hubo titubeo en la “Naranja Mecánica”. En la segunda, el dominio de los locales fue total. El mejor fue Memphis Depay, por cuyos pies pasaron casi todas las ocasiones importantes, marcó un tanto de penalti y dio dos asistencias. Es lo que en Países Bajos empieza a conocerse como “Depaydencia”.

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Para los neerlandeses preocupa el sector defensivo. La baja segura de Virgil van Dijk para la Eurocopa por lesión se unió este domingo la de Matthijs de Ligt, que se retiró el sábado del entrenamiento antes de tiempo por problemas en una ingle y fue descartado para el juego de hoy.

Aunado a que el guardameta del Valencia Jasper Cillessen fuera de la convocatoria holandesa por contagio de COVID-19, el puesto de portero durante la Eurocopa se decidirá entre Stekelenburg y el arquero del Norwich City Tim Krul.