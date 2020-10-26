Napoli e Hirving Lozano jugarán sin público en la segunda jornada de la Europa League

San Sebastián, España. La Real Sociedad ha anunciado este lunes que finalmente no habrá púbico en el Reale Arena el próximo jueves en el partido que le enfrentará al Napoli, en la segunda jornada de la Europa League.



La Real ha explicado, en un comunicado, que "el empeoramiento de la evolución de la pandemia obliga a cancelar los planes de abrir el campo a un número limitado de socios, como estaba previsto".

En San Sebastián aumentan los contagios de COVID-19



San Sebastián ya rebasa la tasa de los 500 contagios por 100.000 habitantes acumulados en 14 días, por lo que se sitúa en la "zona roja", la de máximas restricciones en Euskadi.

El club ha lamentado que "la grave situación" impida la asistencia al partido, aunque ha manifestado que "toca ser más prudentes que nunca", por lo que ha hecho un llamamiento a la afición para que "asuma la gravedad de la situación" y "actúe de manera responsable".

La Real anunció hace dos semanas su intención de permitir el acceso de 1.000 personas a Anoeta, el máximo que en ese momento permitía el Gobierno Vasco, aunque una semana después se endurecieron las restricciones y el máximo se estableció en 600 aficionados.

La UEFA permite el público en los partidos de sus competiciones, con una limitación del 30 % del aforo, motivo por el que la Real planeó reabrir Anoeta en la Europa League.

Cortesía de EFE.

