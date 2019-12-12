¡16avos de final de Europa League a la mexicana!
“Chicharito”, Jiménez y Tecatito avanzan en Europa League, PSV de Erick Gutiérrez quedó fuera.
Quedaron definidos los 16avos de final de la Europa League, donde se aseguró la presencia mexicana, Sevilla donde milita pese a perder su último partido de fase de grupos ante APOEL por la mínima, los dirigidos por Julen Lopetegui aeguraron su liderato del grupo A de la competición.
Por su parte, Tecatito con el Porto ncesitaba ganar para asegurar su pase a la siguiente ronda y así lo hizo, pues venció al Feyenoord 3-2 en casa.
Wolves también se metió a la siguiente fase del segundo torneo más importante de Europa a nivel de clubes, tras golear a Besiktas sin Raúl Jiménez en la cancha, pese a la victoria el cuadro inglés no pudo obtener el liderato del grupo K.
El lado triste lo vivió el PSV, donde milita el mediocampista mexicano Erick Gutiérrez, dijo adiós a la Liga Europea 2019-2020 con un insípido empate 1-1 contra Rosenborg, de Noruega.