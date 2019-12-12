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Fútbol

¡16avos de final de Europa League a la mexicana!

“Chicharito”, Jiménez y Tecatito avanzan en Europa League, PSV de Erick Gutiérrez quedó fuera.

REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Quedaron definidos los 16avos de final de la Europa League, donde se aseguró la presencia mexicana, Sevilla donde milita pese a perder su último partido de fase de grupos ante APOEL por la mínima, los dirigidos por Julen Lopetegui aeguraron su liderato del grupo A de la competición.
Por su parte, Tecatito con el Porto ncesitaba ganar para asegurar su pase a la siguiente ronda y así lo hizo, pues venció al Feyenoord 3-2 en casa.
Wolves también se metió a la siguiente fase del segundo torneo más importante de Europa a nivel de clubes, tras golear a Besiktas sin Raúl Jiménez en la cancha, pese a la victoria el cuadro inglés no pudo obtener el liderato del grupo K.
El lado triste lo vivió el PSV, donde milita el mediocampista mexicano Erick Gutiérrez, dijo adiós a la Liga Europea 2019-2020 con un insípido empate 1-1 contra Rosenborg, de Noruega.

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