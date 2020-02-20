Getafe sorprende al Ajax en Europa League

El equipo de Ajax de Ámsterdam, con el defensa mexicano Edson Álvarez incluido en el once inicial, careció de pegada y este día perdió 2-0 contra Getafe en la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League.

La cancha del estadio Coliseum Alfonso Pérez albergó este compromiso europeo en el que el cuadro azulón aprovechó su condición de local para tomar importante ventaja en la eliminatoria.

Los ajacied fueron incapaces de tirar a puerta, carecieron de ideas en el último cuarto de cancha frente a un Getafe bien acomodado en el campo y al que le salió todo a su favor.

A los 36 minutos Edson Álvarez cometió falta innecesaria sobre le uruguayo Mauro Arambarri y se llevó el cartón preventivo. El cobro del castigo fue una acción de pizarrón, de las que se practican en la semana y el plan le funcionó al club español para ponerse 1-0.

La defensa del Ajax adelantó líneas en busca de provocar el fuera de lugar de los rivales, pero en Getafe apostaron por mover de un lado a otro el esférico hasta que el balón cayó al charrúa Mathias Olivera, quien de primera sirvió al punto penal para el disparo del brasileño Deyverson que significó el 1-0, al 37.

Los holandeses para nada reaccionaron, el dominio y entusiasmo siguió del lado local, pero para fortuna del Ajax no lo pudo reflejar en el marcador.

En el segundo lapso ambos estrategas movieron sus piezas, Edson Álvarez, de regular actuación al igual que sus compañeros, salió de cambio a los 67 minutos.

Al técnico local José Bordalás le funcionó el movimiento, al 88, cuando ingresó al brasileño Kenedy y éste en el tiempo agregado, al 90+3, colocó el 2-0 definitivo.

El cuadro holandés tendrá su revancha

Así el próximo jueves en territorio holandés Ajax tratará de revertir el resultado frente a un Getafe que de marcar de visitante pondrá contras las cuerdas a los ajacied.

Las alineaciones del encuentro:

Getafe.- David Soria, Damián Suárez, Djene Dakonam, Xabier Etxeita, Mathias Olivera, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic, Allan Nyom, Marc Cucurella (Robert Kenedy Nunes, 88), Deyverson Brum (Ángel Rodríguez, 57) y Jaime Mata (Jorge Molina, 72). DT José Bordalás.

Ajax.- Bruno Varela, Sergino Dest, Edson Álvarez (Perr Schuurs, 67), Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Ryan Babel y Lassina Traoré (Klaas-Jan Huntelaar, 67). DT Erik ten Haag.