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Fútbol

Arsenal sufrió en Europa League

Los ‘Gunners’ perdieron en casa ante el modesto Östersunds

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Escrito por: Azteca Deportes

Londres, Inglaterra.\- ¡Indigestados! A pesar de que en el partido de ida tuvieron un triunfo holgado, el Arsenal cayó 1\-2 \(4\-2 global\) ante el Östersunds en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League.

Al minuto 22, los visitantes se pusieron en ventaja en el marcador con un autogol del defensor inglés Calum Chambers, quien desvió un disparo y terminó mandando el balón al fondo de su propia portería.

Apenas 70 segundos después de la primera anotación, el delantero sueco Ken Sema recibió un balón dentro del área, y tras superar a un defensor sacó un disparo cruzado, que el arquero David Ospina no pudo detener y se amplió la ventaja del Östersunds, que necesitaba solo un gol más para forzar el alargue.

Sin embargo, al arranque del segundo tiempo, el lateral bosnio del Arsenal, Sead Kolasinac, aprovechó un servicio de Hector Bellerín y sacó un derechazo dentro del área para colocar el balón en la escuadra izquierda y regresarle la tranquilidad al equipo de Arsene Wegner.

El sorteo de los octavos de final se llevará a cabo este viernes en Nyon, Suiza.

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