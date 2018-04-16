Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Arturo Vidal se perderá la Champions League

El DT del Bayern Múnich anuncia que Vidal será sometido a una intervención quirúrgica

KAL|1_wyaph751

Escrito por: Azteca Deportes

Múnich, Alemania.\- El DT del Bayern Múnich, Jupp Heynckes anunció que el volante chileno, Arturo Vidal no podrá disputar el partido de ida de las semifinales ante el Real Madrid, debido a una lesión en la rodilla, que necesitará de una intervención quirúrgica.

"Se torció él solo la rodilla y tiene un cuerpo libre articular. Tendrá que someterse a una pequeña intervención, por lo que es baja a corto plazo", explicó Heynckes.

‘El Rey Arturo’ se resintió de la lesión en la sesión de entrenamiento y tuvo que ser ayudado por el francés, Franck Ribéry a salir de la cancha.

Aunque el entrenador no descarta una recuperación rápida, es casi imposible que pueda jugar ante el Madrid, el próximo 25 de abril en el Allianz Arena.

Te puede interesar: Iniesta no renovará con el Barcelona

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP