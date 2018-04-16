Arturo Vidal se perderá la Champions League

Múnich, Alemania.\- El DT del Bayern Múnich, Jupp Heynckes anunció que el volante chileno, Arturo Vidal no podrá disputar el partido de ida de las semifinales ante el Real Madrid, debido a una lesión en la rodilla, que necesitará de una intervención quirúrgica.

"Se torció él solo la rodilla y tiene un cuerpo libre articular. Tendrá que someterse a una pequeña intervención, por lo que es baja a corto plazo", explicó Heynckes.

‘El Rey Arturo’ se resintió de la lesión en la sesión de entrenamiento y tuvo que ser ayudado por el francés, Franck Ribéry a salir de la cancha.

Aunque el entrenador no descarta una recuperación rápida, es casi imposible que pueda jugar ante el Madrid, el próximo 25 de abril en el Allianz Arena.

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