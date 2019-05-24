Recordamos al DreamTeam de Johan Cruyff de 1992

Corría el 20 de mayo de 1992, la ciudad de Barcelona vibraba al ritmo de un equipo que marcó época y de los preparativos de los Juegos Olímpicos.

Asi Wembley brillaba con la euforia de veintidos mil almas vestidas de azulgrana, el ‘Dream Team’ de Johan Cruyff, estaba llamado a cambiar la historia delBarcelona, una alineación de miedo, en la portería la seguridad de Antoni Zubizarreta, en la zona baja Ronald Koeman, hombre de confianza del entrenador holandés.

Koeman fue la gran figura anotando el gol al minuto 111 con el que el Barcelona venció a la Sampdoria…

“Me desperté cada hora en la cama, hemos ganado, ha sido un recuerdo impresionante”, Koeman

May 1992: Ronald Koeman celebrates after scoring for Barcelona during the European Cup Final between Barcelona v Sampdoria. Barcelona won 1-0. Mandatory Credit: David Cannon/Getty Images|David Cannon/Getty Images

Eusebio, Hristo Stoichkov, Josep Guardiola lideraban un plantel destinado a la historia, aquella noche mágica festejaron como niños en el templo máximo del futbol, los que más tarde se hicieron leyendas culés.

Sin saberlo Lionel Messi de cinco años, veía de lejos su futuro. El siguiente título tardó en llegar 14 años. Otro holandés en el banquillo, Frank Rijkaard Y un brasileño como héroe, Luliano Belletti vieron los primeros pasos del crack argentino.

Las tres últimas Champions, han venido de la mano de leo, con Pep Guardiola y Luis Enrique en el banquillo.

Aquella noche fue clave, la creación del futbol total y mágico del Barcelona.