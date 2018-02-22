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Fútbol

Atlético a ‘octavos’ sin problemas

Atlético de Madrid está en octavos de final de la Europa League derrotando al Copenhague

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Soccer Football - Europa League Round of 32 Second Leg - Atletico Madrid vs Copenhagen - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - February 22, 2018 Atletico Madrid’s Kevin Gameiro celebrates scoring their first goal REUTERS/Sergio Perez|SERGIO PEREZ/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Madrid, España. El equipo Atlético de Madrid selló su pase a los octavos de final de la Europa League, tras vencer hoy 1\-0 al Copenhague y con ello poner el marcador global 5\-1.

Con la eliminatoria prácticamente decidida desde la "ida", los “colchoneros no se presionaron hoy en el partido, ya que la vista está puesta en el encuentro del domingo ante el Sevilla, vital en sus aspiraciones en la Liga, donde son segundos y no pueden aflojar el paso ante Barcelona.

De hecho, la fortuna le sonrió rápidamente al Atlético en el Wanda Metropolitano, ya que en acciones del minuto seis, Gameiro sacó un disparo desde fuera del área que se clavó en la portería rival.

Fue un golpe desmoralizador para el Copenhague, que a pesar de lo imposible trató de luchar con su limitado poderío ofensivo, que no inquietó demasiado, con lo que Atlético de Madrid conocerá el viernes a su próximo rival.

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Soccer Football - Europa League Round of 32 Second Leg - Atletico Madrid vs Copenhagen - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - February 22, 2018 Atletico Madrid’s Kevin Gameiro celebrates scoring their first goal REUTERS/Sergio Perez|SERGIO PEREZ/REUTERS

Otros resultados de la Europa League:

\* Dynamo de Kiev 0\-0 AEK Atenas

\* Lazio 5\-1 FCSB

\* Leipzig 0\-2 Napoli

\* Sporting 3\-3 Astana

\* Viktoria Plzen 2\-0 Partizán Belgrado

Villarreal 0\-1 O. Lyon \*

\* Zenit 3\-0 Celtic

\* Lokomotiv 1\-0 Nice

\* Equipos claisificados
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