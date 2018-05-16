¡Atlético, Campeón de Europa!

Lyon, Francia. Atlético de Madrid se lleva la Copa de la Europa League al vencer 3\-0 a Marsella en la final jugada en el Estadio Grupama.

La escuadra del “Cholo” Simeone, que fue superior en todo el encuentro a la escuadra francesa, se puso al frente del marcador al minuto 21 con anotación de Antoine Griezmann que aprovechó un error en la salida de la defensa para rematar al lado izquierdo del arquero Steve Mandanda.

LYON, FRANCE - MAY 16: Antoine Griezmann of Atletico Madrid scores his team’s second goal of the game during the UEFA Europa League Final between Olympique de Marseille and Club Atletico de Madrid at Stade de Lyon on May 16, 2018 in Lyon, France. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)|Matthias Hangst/Getty Images

En la segunda parte de nuevo el francés Griezmann se hizo notar con el 2\-0 al rematar de vaselina a la salida del portero del Marsella producto de un gran pase filtrado de Koke al minuto 49.

Marsella tuvo pocas oportunidades de anotar en el partido, la primera fue al minuto 4 cuando Valere Germain remató un pase perfecto dentro del área mandando el balón por arriba del arco de Jan Oblak.

Al 80’ el griego Mitroglou cabeceó un centro desde la banda pegando el balón en el poste izquierdo del arco colchonero.

LYON, FRANCE - MAY 16: Antoine Griezmann of Atletico Madrid celebrates after scoring his team’s second goal of the game during the UEFA Europa League Final between Olympique de Marseille and Club Atletico de Madrid at Stade de Lyon on May 16, 2018 in Lyon, France. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)|Maja Hitij/Getty Images

El 3\-0 que cerró el marcador fue obra de Gabi quien aprovechó un pase preciso de Koke para disparar cruzado dentro del área.

Con este triunfo Atlético de Madrid y Simeone obtiene su tercera copa de la Europa League en su historia y sexta ocasión que un equipo de España la gana en las últimas nueve ediciones.

Por su parte, Marsella pierde por tercera vez la final del torneo europeo.