Barcelona cae ante la Roma
La Roma remontó al Barcelona en duelo de pretemporada en Estados Unidos.
La Roma despachó al Barcelona en actividad de la International Champions Cup por 4-2 este martes en duelo disputado en Texas.
Como parte de la pretemporada de ambos equipos, se dedicaron esta noche a dar un espectáculo de goles en el Estadio AT&T en el que el cuadro culé pegó primero con tanto de Rafinha al minuto 6.
Luego de casi media hora de juego, Stephan El Shaarawy empató el juego al 35’, pero Malcom volvió a poner adelante a los blaugranas para encaminarse al triunfo que finalmente no llegó.
En la segunda parte los italianos marcaron goles como cascada al 78’, 83’ y 86’, a través de Florenzi, Bryan Cristante y Diego Perotti.
El próximo sábado Barcelona se medirá ante el Milan, en tanto que la Roma chocará contra el Real Madrid el siguiente martes.