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Fútbol

¡Barcelona, el octavo pasajero!

Con doblete de Messi, Barcelona elimina al Chelsea de la Champions League

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BARCELONA, SPAIN - MARCH 14: Lionel Messi of Barcelona celebrates as he scores their third goal during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match FC Barcelona and Chelsea FC at Camp Nou on March 14, 2018 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)|David Ramos/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Barcelona, España. Con doblete de Lionel Messi, que llegó a 100 goles en la Champions League, Barcelona se clasificó a los cuartos de final del torneo al vencer 3\-0 \(global 4\-1\) al Chelsea.

La serie más interesante de los octavos de final y que se esperaba de grandes emociones comenzó con un fuerte golpe del equipo culé ya que al minuto 3, una jugada con varias paredes y rebotes Messi quedó frente al arquero y sin ángulo de gol disparó para que pasara el balón entre las pierdas de Courtois y poner el 1\-0.

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BARCELONA, SPAIN - MARCH 14: Willian of Chelsea battles with Gerard Pique and Sergi Roberto of Barcelona during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match FC Barcelona and Chelsea FC at Camp Nou on March 14, 2018 in Barcelona, Spain. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)|Shaun Botterill/Getty Images

La escuadra londinense no se intimido y en los primeros minutos presionó con fuerza buscando el empate teniendo como principales protagonistas Willian y Hazard.

Cuando Chelsea presionaba más buscando la igualada, Messi le quitó se hizo del balón en la media cancha dejando en el camino a un par de defensas para dar el pase a la llegada de Dembélé que disparó con potencia y marcar así el 2\-0 al minuto 20.

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BARCELONA, SPAIN - MARCH 14: Lionel Messi of Barcelona celebrates with Jordi Alba and Andre Gomes as he scores their third goal during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match FC Barcelona and Chelsea FC at Camp Nou on March 14, 2018 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)|David Ramos/Getty Images

Ya en la segunda mitad, Barcelona pudo controlar el accionar del partido teniendo su coronación con el gol 100 de Messi al minuto 63 entrando el argentino con velocidad al área para disparar con potencia mandando una vez más el balón por debajo de las piernas de Courtois y poner el definitivo 3\-0.

Barcelona se une a Real Madrid, Sevilla, Manchester City, Liverpool, Bayern Munich, Roma y Juventus para disputar los cuartos de final.

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BARCELONA, SPAIN - MARCH 14: Lionel Messi of Barcelona celebrates as he scores their third goal during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match FC Barcelona and Chelsea FC at Camp Nou on March 14, 2018 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)|David Ramos/Getty Images

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