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Fútbol

Barcelona pierde a Digne para la Champions

El lateral izquierdo del Barcelona estará fuera de acción durante tres semanas

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Escrito por: Azteca Deportes

Barcelona.\- ¡Alarma en Cataluña! El Barcelona dio a conocer que el francés Lucas Digne presenta una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo.

Digne estará fuera tres semanas aproximadamente, esto dependiendo de la evolución de la lesión, luego que disputó 76 minutos con Francia en el amistoso contra Colombia, pero ya no jugó contra Rusia.

El francés de 24 años se perderá los partidos contra Sevilla en la fecha 30, la Roma en los cuartos de final de la Champions League, contra Valencia en la jornada 32 y el Celta en la 33, el jugador estaría listo para la final de la Copa del Rey ante Sevilla a disputarse el 21 de abril en el Wanda Metropolitano.

El lateral izquierdo llegó al club catalán en 2016 y ha disputado 17 partidos con la casaca "blaugrana", en los que ha anotado un gol.

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