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Fútbol

Bienvenidos, romanos, 100.000 gladiadores los esperan: Barcelona

Barcelona sube #video previo al partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante la Roma.

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BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 24: Lionel Messi of FC Barcelona competes for the ball with Seydou Keita (L) and Lucas Digne of AS Roma during the UEFA Champions League Group E match between FC Barcelona and AS Roma at Camp Nou stadium on November 24, 2015 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)|David Ramos/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Barcelona, España. "Bienvenidos, romanos, 100.000 gladiadores los esperan", advirtió el Barcelona en un video previo al partido del miércoles por la ida de los cuartos de final de la Champions League ante la Roma.

Pero un gladiador sobresale por encima del resto.

**Lionel Messi** está en forma nuevamente y se espera que sea titular contra el equipo italiano después de salir del banquillo para rescatar el sábado al Barcelona, que logró un espectacular empate 2\-2 ante el Sevilla, tras ir perdiendo 2\-0, con un tanto del astro argentino.

"Somos mucho mejores con Leo que sin Leo y no solo a los demás genera más confianza, también a nosotros, es normal que preocupe a los rivales cuando juega", dijo en rueda de prensa el técnico del **Barcelona**, Ernesto Valverde.

La última vez que la **Roma** enfrentó al **Barcelona** fue en la fase de grupos de la **Champions League** en 2015, un partido que el equipo catalán goleó 6\-1 al conjunto italiano.

"Andrés Iniesta, nuestro Miguel Ángel; Leo Messi, nuestro emperador", declaró el **Barcelona** en el video.

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