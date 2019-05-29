¡Chelsea es el Rey de la Europa League!

Bakú, Azerbaiyán.- ¡Go Blues! El Chelsea se consagró como el gran campeón de la Europa League al aplastar 4-1 al Arsenal en la gran final del torneo continental con gran actuación de Eden Hazard.

En duelo celebrado en el espectacular Estadio Olímpico de Bakú, los Blues demostraron su jerarquía dentro del campo y a pesar de que en el primer tiempo los Gunners aguantaron gracias a Petr Cech, quien disputó su último partido como profesional, en la parte complementaria desaparecieron a su rival.

Al minuto 49’, Olivier Giroud abrió el marcador con tremendo cabezazo a primer poste que hizo inútil la estirada del cancerbero checo; al 60’, Pedro Rodríguez duplicó la ventaja con disparo cruzado para desmoralizar a los dirigidos por Unai Emery.

BAKU, AZERBAIJAN - MAY 29: Pedro of Chelsea celebrates after scoring his team’s second goal during the UEFA Europa League Final between Chelsea and Arsenal at Baku Olimpiya Stadionu on May 29, 2019 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)|Alex Grimm/Getty Images

En el 65’, Hazard puso el tercero en la frente ‘Gunner’ desde los once pasos, pero al 69’, Alex Iwobi le dio esperanzas a los suyos con violento remate desde fuera del área al puro estilo de Benjamin Pavard; cuando parecía que todo se pondría color de hormiga, los Blues aprovecharon un error en la salida de la defensa rival y tras una gran pared entre Giroud y Hazard, el belga definió con maestría para otorgarle un título más al Chelsea y así, salir por la puerta grande si es fichado por el Real Madrid.

Así, los Blues conquistan su segundo título de la Europa League, luego del conseguido en la temporada 2012-13 cuando derrotaron al Benfica en la gran final.