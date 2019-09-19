‘Chicharito’ marca golazo de tiro libre con el Sevilla

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández, respondió a la confianza que le dio su entrenador en el Sevilla en el duelo ante el Qarabag en la Europa League, y logró marcar un golazo de tiro libre que abrió el marcador este jueves.

Chicharito, quien fue contratado en el cierre de fichajes por el Sevilla, arrancó en la Europa League, y luego de un duelo cerrado en el que los locales se pararon bien, el marcador se abrió con una genialidad del azteca.

Al 62’, el delantero tomó el balón en un tiro libre, se perfiló y sacó un tiro de derecha que fue imposible de detener por el arquero contrario. Este fue su primer tanto de Hernández con el Sevilla, y su primer gol de tiro libre en Europa.

Al 72’, el ariete dejó el terreno de juego, para que después Munir anotara el segundo al 78’, y Torres al 85’.

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