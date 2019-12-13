Con “Guti” en la cancha, PSV se despide de Europa League.

PSV Eindhoven, donde milita el mediocampista mexicano Erick Gutiérrez, dijo adiós a la Liga Europea 2019-2020 con un insípido empate 1-1 contra Rosenborg, de Noruega.

El partido fue de trámite, los dos clubes llegaron eliminados a la cancha del Philips Stadion, pero los granjeros al menos querían regalarle a sus seguidores un triunfo, tras una etapa de competencias europeas para el olvido en esta campaña.

Primero en las rondas previas, PSV quedó eliminado de la Champions League, por lo que jugó esta Liga Europea en forma de consolación, pero los resultados adversos se mantuvieron y fracasó en su intento de avanzar a los dieciseisavos de final.

El entrenador Mark van Bommel en la víspera exhortó a sus dirigidos en buscar a victoria, pero de inmediato el partido se complicó con el gol del club noruego por parte de Pal Helland a los 22 minutos para el 1-0.

Los rojiblancos no encontraban soluciones hasta el segundo lapso cuando Mohammed Ihattaren remató para colocar el 1-1, al 63, una igualada que se mantuvo hasta el final para confirmar el mal momento del PSV en los torneos continentales.

Con el empate, los holandeses terminaron en el tercer puesto del Grupo D con ocho unidades; Rosenborg pudo cosechar su primer punto en el sótano del escuadrón. En este sector calificaron a los dieciseisavos LASK Linz, de Austria; y Sporting Lisboa, de Portugal.

El mediocampista mexicano Erick Gutiérrez regresó al 11 titular del PSV, lo cual no sucedía desde hace un mes, y pudo completar todo el compromiso de manera aceptable, aunque el resultado no fue el esperado para el descontento de la afición local.

