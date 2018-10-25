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Fútbol

Con Layún los 90, Villarreal golea en Europa League

El mexicano Miguel Layún jugó todo el partido en la goliza del Submarino Amarillo sobre el Rapid Viena.

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Escrito por: Azteca Deportes

El mexicano Miguel Layún entró como titular con el Villarreal al duelo de este jueves, de la Europa League ante el modesto conjunto austriaco de Rapid Vienna que cayó apaleado en España por 5-0.

El Submarino Amarillo mostró un gran funcionamiento en casa y se robó el liderato del Grupo G en el que también está el Rangers y el Spartak de Moscú.

Layún fue parte de la rotación del conjunto de Javi Calleja, toda vez que el timonel cambió a seis jugadores respecto al conjunto que igualó ante el Atlético de Madrid.

El Villarreal buscó causar daño, sin embargo no logró causar daño en los primeros minutos. Fue al 26’, que Pablo Fornals abrió el tanteador; cuatro minutos después Karl Toko Ekambi puso 2-0.

Al final del primer tiempo, Mateo Barac anotó autogol para que los austriacos se fuera al descanso por marcador de 3-0.

La paliza siguió para la segunda parte con anotaciones de Dani Raba y Gerard Moreno. Pese a que iban arriba en el juego con una amplia diferencia, Jaume Costa fue expulsado.

Layún estuvo participativo y triunfó junto con su escuadra para tomar ventaja y alzar la mano de cara a los juegos de Liga.

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