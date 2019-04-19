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Fútbol

Continúa el camino a Bakú en la Europa League

La Europa League busca campeón

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Escrito por: Azteca Deportes

La Europa League busca nuevo monarca, los cuatro mejores clubes de la competencia, Eintracht Frankfurt, Chelsea, Arsenal y Valencia, se enfrentarán en las semifinales

En la primera llave, Chelsea eliminó en cuartos de final al Slavia Praga, abrirá la serie el 2 de mayo en casa del Frankfurt, donde los alemanes marchan invictos. Para el 9 de mayo, alemanes e ingleses se verán las caras para el partido de vuelta en Stamford Bridge

En la segunda llave, también por disputarse el 2 de mayo, el Arsenal, que eliminó al Napoli, recibirá a el cuadro “naranjero” del Valencia, que dejó en el camino al Villareal, el primer duelo será en Londres, en el histórico Emirates Stadium, donde los “Gunners” han mantenido paso perfecto.

La semifinal de vuelta se disputará el 9 de mayo en Mestalla, donde los “naranjeros” harán pesar su condición de local para clasificar a la final; además buscaran repetir el título de la extinta Copa UEFA que ganaron en 2004.

La gran final de la Europa League se llevará a cabo EL 29 de Mayo en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, donde saldrá el nuevo campeón, equipo que se clasificará automáticamente a la próxima edición de la Champions League.

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