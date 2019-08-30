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Fútbol

Definen grupos en la Europa League

Corona, Gutiérrez y Jiménez, conocen su suerte para la Europa League.

Europa League
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Este viernes se llevó a cabo el sorteo para la fase de grupos de la UEFA Europa League, donde los tres jugadores mexicanos que disputarán el certamen con distintos conjuntos, conocieron a sus rivales en turno.

En el torneo europeo en el que juegan 48 conjuntos, se hizo el sorteo para definir los 12 grupos que comenzarán a jugar desde el próximo mes de septiembre.

Destaca en el papel, el grupo A, donde está el Sevilla escuadra a la que le sienta bien este torneo; comparte sector con el Apoel, Qarabag y Dudelange.

El sector F con el Arsenal, Frankfurt, Standard de Lieja y el Vitória también luce interesante, por estar ahí el subcampeón del año pasado.

El mexicano Erick Gutiérrez, jugador del PSV, se ubica en el grupo D, donde están el Sporting, el Rosenborg, además del Lask.

En el Grupo G, quedaron instalados el Rangers, Feyenoord, Young Boys y el Porto del mexicano Jesús Corona, jugador que ya tiene experiencia en torneos internacionales con los Dragones Azules.

Finalmente el delantero Raúl Jiménez con los Wolves, encararán un reto interesante en el Grupo K, cuando se midan ante el Besiktas, el Braga y el Slovan Bratislava.

La competencia promete emociones y en el caso de los mexicanos, de acuerdo a los grupos en los que quedaron, tendrían un camino cómodo para avanzar a la siguiente ronda.

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