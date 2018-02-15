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Fútbol

Dortmund y Lyon dominan en Europa League

Se pusieron en marcha los dieciseisavos de final del segundo torneo más importante en Europa

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.\- ¡Rodó el balón! Arrancaron los dieciseisavos de final de la Europa League, en donde hubo resultados bastante interesantes como la victoria del Borussia Dortmund ante el Atalanta o la remontada del Leipzig sobre el Napoli.

Dentro de los 15 encuentros que se disputaron este jueves, resaltan las victorias del Borussia Dortmund 3\-2 frente al Atalanta, en el que el delantero belga Michy Batshuayi, quien llegó al equipo en el pasado mercado de invierno, aumentó su racha goleadora con un doblete y otorgó la victoria a su equipo con un gol en los minutos finales del encuentro.

Mientras el Olympique de Lyon ha demostrado un gran nivel futbolístico esta temporada, y de la mano de Memphis Depay, Nabil Fekir y Mariano Díaz, dio un golpe de autoridad ante el Villarreal al sacar un triunfo de 3\-1 como locales en el Parc Olympique Lyonnais.

En otros resultados de la ida de los dieciseisavos de final, el Sporting de Lisboa venció 3\-1 al Astana, Milán goleó 3\-0 a Ludogorets, Marsella ganó 3\-0 ante el Braga, Lokomotiv de Moscú consiguió remontar al Niza 3\-2, Real Sociedad y Salzburg igualaron a 2 en Anoeta.

Más resultados:

Spartak Moscú 1\-3 Athletic deBilbao

Celtic 1\-0 Zenit

Partizan 1\-1 Viktoria Plzen

AEK Atenas 1\-1 Dynamo Kiev

Steaua Bucarest 1\-0 Lazio

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